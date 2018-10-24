Киев, 24 октября, 2018, 10:45 — ИА Регнум. Украинскую поместную церковь пытаются создать политики, которые могут лишь разделять людей, заявил глава канонической Украинской православной церкви митрополит Онуфрий, сообщило 24 октября информационное агентство «Униан».

Луи Жанмо. Безбожник. 1867

"Сейчас некоторые политики пытаются создать единую поместную церковь в Украине. Эту церковь иногда называют православной, а иногда просто — «поместная церковь». Политикам все равно, они в этом не особенно разбираются, да и не пытаются разобраться», — отметил Онуфрий.

Глава УПЦ считает, что политики не могут преодолеть духовные расколы, поскольку по своей природе они разделяют людей.

«Государство, к сожалению, идет курсом, принятым после революции, курсом, удаляющим человека от Бога», — подчеркнул митрополит Онуфрий.

Напомним, инициатором получения томоса об автокефалии неканонической украинской православной церковью выступил президент Украины Петр Порошенко. Его обращение к главе Константинопольского патриархата Варфоломею поддержала Верховная рада. Каноническая Украинская православная церковь за томосом не обращалась.

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