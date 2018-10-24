Москва, 24 октября, 2018, 10:38 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил назвать один из аэропортов в честь генерала Брусилова.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Жириновский

«В России переименуют 45 аэропортов. Я предлагаю один из них назвать в честь генерала Брусилова», — сказал Жириновский.

Он напомнил, что Европа в 2018 году осенью отмечает 100-летие со дня завершения Первой мировой войны, и в этой связи присвоение аэропорту имени лучшего генерала этой войны было бы хорошим символом.

«Ради чего мы 3 млн человек на эту войну положили? Ради переворота большевиков? Нужно увековечить имена настоящих героев. Конечно, можно и другие имена дать. В Орле, например, назвать именем Геннадия Андреевича Зюганова», — рассуждает депутат Госдумы.