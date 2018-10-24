Меленковский район, Владимирская область, 24 октября, 2018, 10:29 — ИА Регнум. Пожар на магистральном газопроводе тушат во Владимирской области, в районе населённого пункта Адино Меленковского района — сообщение о возгорании поступило около 07:45 24 октября, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Цитата из х/ф «Пожарный». Реж. Чарли Чаплин. 1916. США Тушение пожара

Как сообщается, по данным на 08:00 газопровод был перекрыт, в 08:15 ликвидировано открытое горение. Ликвидацией пожара занимаются сотрудники МЧС, представители газовых служб и лесники — всего более 30 человек. Погибших и пострадавших нет. От огня пострадало около трех гектаров леса. В МЧС отмечают, что до ближайшего населенного пункта — семь километров, угрозы того, что огонь перебросится на жилые дома, — нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября на территории Владимирской области в течение нескольких дней тушили крупный лесной пожар на территории, принадлежащей Минобороны — площадь возгорания тогда достигла 500 га.