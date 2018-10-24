Ярославль, 24 октября, 2018, 10:27 — ИА Регнум. Валерий Астраханцев будет претендовать на пост главы Переславля-Залесского Ярославской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Об этом Астраханцев, в настоящий момент исполняющий обязанности главы городского округа, заявил 23 октября на встрече с жителями в доме культуры Переславля.

Валерий Астраханцев и Владимир Волков

Анонс встречи не предполагал разговора о выборах главы. Жителей приглашали обсудить городские проблемы в формате диалога с Валерием Астраханцевым. Однако в самом начале мероприятия Валерий Астраханцев заявил, что, предваряя возможные вопросы, хочет сразу пояснить, что в случае объявления конкурса на должность главы городского округа он намерен выставить свою кандидатуру.

Далее Валерий Астраханцев рассказал о себе и о том, что будет работать на благо жителей Переславля, если депутаты окажут ему доверие. На встрече с Валерием Астраханцевым неожиданно для собравшихся жителей Переславля появился бывший и. о. главы города, а ныне исполняющий обязанности мэра Ярославля Владимир Волков. Он занял место рядом с Валерием Астраханцевым и, взяв слово, поддержал его решение участвовать в конкурсе по выбору главы.

«Это человек, которого я знаю много лет, это человек мегаответственный. Я постарался на этой встрече оказаться, чтобы не было разговоров о том, что перешел и никому даже «до свиданья» не сказал», — сказал на встрече с жителями Переславля и. о. мэра Ярославля Владимир Волков.

Конкурс по отбору кандидатов на должность главы городского округа Переславль-Залесский должен быть назначен на очередном заседании городской думы, которое состоится 25 октября 2018 года. Сам конкурс пройдёт 3 декабря, после чего депутаты будут голосовать за отобранных кандидатов.