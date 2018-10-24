Новосибирск, 24 октября, 2018, 10:26 — ИА Регнум. В результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух автомобилей в Новосибирской области погибли три человека, сообщает пресс-служба регионального главного управления МВД РФ.

Цитата из х/ф «Автокатастрофа». Реж. Дэвид Кроненберг. 1996. Канада, Великобритания После столкновения

По данным ведомства, авария произошла 24 октября около 08:00 утра по местному времени на 1246-м километре трассы Р-254 «Иртыш» в Убинском районе области.

Водитель Nissan X-Trail выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota. В результате водитель Toyota погиб на месте, позже в больнице скончались водитель и пассажир Nissan. Кроме того, в ДТП пострадали двое детей.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате тройного ДТП на автодороге Р-254 «Иртыш» в Новосибирской области погибли два человека, еще четверо пострадали.

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