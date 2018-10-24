Геленджик, Краснодарский край, 24 октября, 2018, 10:13 — ИА Регнум. Сборная Вооруженных сил Казахстана заняла третье место на чемпионате дружественных армий стран СНГ по спортивному ориентированию, сообщили 24 октября в пресс-службе министерства обороны Казахстана.

Цитата из х/ф «Золотая лихорадка». Реж. Чарли Чаплин. 1925. США Ориентирование на местности

Спортсмены состязались в трех дисциплинах: длинной и средней дистанциях, а также в трёхэтапной эстафете. Начальник учебно-тренировочного центра ЦСКА Щучинска подполковник Куаныш Хасенов отметил, что спортсменам предстоит подготовиться к VII Всемирным военным играм, которые пройдут в 2019 году в Китае.

Напомним, торжественная церемония закрытия чемпионата дружественных армий государств-участников СНГ состоялась 16 октября. Первое место заняла команда Вооруженных сил России, на втором месте — Белоруссия.