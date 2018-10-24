Москва, 24 октября, 2018, 09:58 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил простить регионам долги, передает корреспондент ИА REGNUM 24 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Жириновский

«Конечно, мы настаивали, чтобы убрать все долги регионам. Ибо они всю свою прибыль, доходы направляют на покрытие процентов по кредитам, полученным давно-давно… Давайте обнулим! Тогда будет развитие, рывок! Это давит на них, как плохое настроение», — сказал Жириновский.

При этом он призвал в равной степени субсидировать все субъекты РФ и уйти от «национального фактора».

Госдума в первом чтении обсудит проект федерального бюджета на 2019−2021 годы. ЛДПР намерена поддержать законопроект.