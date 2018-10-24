Вашингтон, 24 октября, 2018, 10:00 — ИА Регнум. Ежегодный праздник День всех святых, известный также как Хэллоуин, может принести США до $9 млрд доходов, сообщает 24 октября Fox Business.

leasqueaky «Счастливого» Хэллоуина

Широкий рынок начинают осваивать все новые производители. Производители игрушек расширяют свой ассортимент, предлагая продукцию для всей семьи, от детей дошкольного возраста до взрослых людей.

Напомним, Хэллоуин — это современный праздник, восходящий к традициям кельтов Ирландии и Шотландии. Ежегодно отмечается 31 октября в канун Дня всех святых.