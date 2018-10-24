Якутск, 24 октября, 2018, 09:54 — ИА Регнум. Учёные Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) и Харбинского политехнического университета будут проводить совместные исследования Арктики и Антарктики, с этой целью при Китайской академии наук об окружающей среде создан специализированный комитет, сообщает 24 октября пресс-служба российского вуза.

Иван Шилов ИА REGNUM Русская Антарктида

Директор Института Востока СВФУ Нюргун Максимов сообщил, что члены комитета будут заниматься защитой окружающей среды, изучением изменений климата, устойчивого развития полярных регионов, объединением научных исследователей. Обсуждение организационных вопросов и формирование списка членов комитета состоялось ходе рабочего визита в Китай с 19 по 22 октября.

«Специализированный комитет по исследованию окружающей среды и экосистем Полярных регионов является первым и единственным комитетом, созданным при Китайской академии наук об окружающей среде и в состав, которого входят иностранные эксперты», — сказал представитель СВФУ.

Он добавил, что делегация якутского вуза приняла участие в Первом Международном симпозиуме по исследованию окружающей среды и экосистем Полярных регионов. В симпозиуме также участвовали ведущие ученые из Норвегии, Финляндии, США, Канады, Индии, Китая.

В вузе напомнили, что в январе 2018 года СВФУ наряду с Харбинским политехническим университетом выступил одним из соучредителей Международного объединенного исследовательского центра по окружающей среде и экосистеме Арктики. Также в рамках сотрудничества между СВФУ и ХПУ в сентябре 2018 года на базе СВФУ состоялся Первый форум Ассоциации технических университетов России и Китая по арктическим исследованиям.

Читайте также: В дальневосточных городах стартовала конференция Far East Con — 2018