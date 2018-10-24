Екатеринбург, 24 октября, 2018, 09:58 — ИА Регнум. В Свердловской области разработан план экологической безопасности, согласно которому предусмотрено постепенное сокращение вредных выбросов в атмосферу от промышленных предприятий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Жить станет чище

Программа природопользования и экологической безопасности разработана до 2035 года в рамках национального проекта «Экология», который был выделен в майских указах президента.

«Для реализации поставленной президентом задачи министерством природных ресурсов и экологии области разработана «Концепция природопользования и экологической безопасности Свердловской области на период до 2035 года». Концепцией предусмотрено планомерное снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух с 990 тысяч тонн в 2019 году до 940 тысяч тонн в 2035 году», — сообщил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.

Как сообщало ИА REGNUM, экологическая ситуация в Свердловской области является одной из самых неблагополучных в России. Так, по итогам проведённого общественной организацией «Зелёный патруль» весной 2018 года мониторинга экологической ситуации регион занял последнее место в списке.

В начале лета жители Свердловской области записывали обращения к президенту России Владимиру Путину на прямую линию с президентом. В частности, жители посёлка Быковского жаловались на выбросы пыли с ближайшего цементного завода. Также «экологические протесты» проходили в Дегтярске и Асбесте.

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Не меньше нареканий у свердловчан вызвали вопросы, связанные со снабжением чистой водой. Так, о проблемах с водопроводной водой заявляли жители Ивделя и Нижнего Тагила.

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