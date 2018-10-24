Директора банка в Северной Осетии обвиняют в хищении 271 млн рублей
Владикавказ, 24 октября, 2018, 09:43 — ИА Регнум. В Северной Осетии на скамье подсудимых оказалась директор филиала одного из коммерческих банков, расположенных в Дагестане. 52-летняя женщина подозревается в том, что она похитила у вкладчиков банка 271,7 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 24 октября в пресс-службе Следственного комитета по региону
Почти два года она давала приказы своим подчиненным не вносить сведения о поступающих вкладах от граждан в автоматизированную банковскую систему. Начальник кредитного отдела и заведующая кассой филиала складировали денежные средства в хранилище в специально отведенном месте, а злоумышленница распоряжалась ими по своему усмотрению. Таким образом были похищены денежные средства 342 вкладчиков.
Кроме того, директор банка выдала кредит своей матери на сумму 15 млн рублей, не обеспеченный залогом и не согласованный с кредитным комитетом. А та распорядилась денежными средствами по своему усмотрению.
В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.
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Как ранее сообщалось, банк «Гамид» — был филиалом дагестанского банка «Эльбин», связанного с экс-премьером Дагестана Абдусамадом Гамидовым, который находится под следствием по подозрению в превышении полномочий и мошенничестве на сотни миллионов рублей. У кредитной организации в апреле 2018 год за нарушение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма была отозвана лицензия на осуществление банковских операций.
Создателем банка был старший брат бывшего премьер-министра Гамид Гамидов. Абдусамад Гамидов какое-то время возглавлял правление «Эльбина».