Женева, Швейцария, 24 октября, 2018, 09:43 — ИА Регнум. Запрет на ношение никаба в публичных местах во Франции нарушает права человека. К такому выводу пришла Комиссия по правам человека ООН, пишет газета Tagesspiegel.

Peter Chovanec Мусульманка в никабе

23 октября Комиссия обвинила Францию в нарушении права людей на свободу вероисповедания, после того как в Комиссию пожаловались две женщины, осужденные за нарушение соответствующего запрета.

То, что запрет является необходимым по соображениям безопасности и способствует сплочению общества, Комиссия не сочла убедительным аргументом. По ее мнению, этот запрет вовсе изолирует мусульманок от общества.

Напомним, в 2010 году Франция первой в Европе приняла запрет полного покрытия лица. Сейчас аналогичные запреты действуют в Бельгии, Австрии, Дании, Болгарии, в некоторых кантонах Швейцарии.