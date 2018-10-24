Астана, 24 октября, 2018, 09:41 — ИА Регнум. По итогам девяти месяцев 2018 года электростанции Казахстана выработали 79,06 млрд кВт∙ч, что на 5,4% больше, чем годом ранее. Об этом 24 октября сообщает аналитический портал Energyprom со ссылкой на данные комитет по статистике министерства национальной экономики республики.

(сс)GDJ Электроэнергия

По итогам января — августа 2018 года энергетики Казахстана обеспечили внутренние потребности в электроэнергии на 98,6%. Экспорт электроэнергии вырос на 28%. Всего на внешние рынки уходит 6,3% всей выработанной в Казахстане электроэнергии.

Напомним, в 2019 году планируется утвердить правила общего рынка электроэнергии в странах Евразийского экономического союза. В настоящее время Евразийская экономическая комиссия работает над формированием правил.