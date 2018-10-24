Хабаровск, 24 октября, 2018, 09:38 — ИА Регнум. 27-летний хабаровчанин Александр Симоненко до участия в конкурсе «Лидеры России» работал ведущим специалистом технологической службы аппарата управления Дальневосточной железной дороги ОАО РЖД. Участие в конкурсе дало молодому железнодорожнику не только огромный профессиональный опыт и возможность проверить себя, но и карьерный рост. О своих впечатлениях о конкурсе «Лидеры России» Александр Симоненко рассказал корреспонденту ИА REGNUM.

darwin Bell Вперёд и вверх!

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«У меня не было сомнений — участвовать в конкурсе или нет. Узнал о том, что можно принять участие в Сочи, на Всемирном фестивале молодежи и студентов, там был отдельный стенд «Молодые железнодорожники», где могли пообщаться и поделиться опытом специалисты — железнодорожники из разных стран мира. Я сразу принял решение участвовать — у нас, у дальневосточников, к сожалению, не так много возможностей получить опыт мирового уровня. Я сразу понял, что это — очень хороший шанс.

Система экспертной оценки участников и в целом организация конкурса произвели очень сильное впечатление. Первое, что хочу отметить — это честность и открытость. Это очень важно — ведь оценивали участников конкурса эксперты мирового уровня. И они продемонстрировали высочайший профессионализм. Ещё один момент, который хотел бы отметить — возможность обратной связи с экспертами, что тоже очень важно.

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Своим идеальным личным результатом на этом конкурсе я считаю повышение уровня знаний. Для меня это бесценно. Получив приглашение в финал, я оценил программы, выбрал лучшую для себя, наиболее интересную — она входит в перечень образовательных программ бизнес-образования в РАНХиГС совместно с Kingston University London. Конкурс оказал значительное влияние на мою профессиональную жизнь. До конкурса я работал ведущим специалистом аппарата управления Дальневосточной железной дороги ОАО РЖД. Сейчас я занимаю должность первого заместителя начальника службы технической политики ДВЖД. Это очень важно — получить опыт, который даёт конкурс «Лидеры России». Для меня это также и новый вызов. Новая должность — это высокое доверие и ответственность для меня. Это очень важно, что я вместе со своей командой могу создавать амбициозные проекты. Я также теперь очень хорошо понимаю, куда мне двигаться дальше вместе с моей командой.

Будущим участникам конкурса хочу пожелать главного: не бояться. Путь к новым возможностям для вас начинается с одного клика мышкой на компьютере. И — вперёд!», — сказал Александр Симоненко.

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Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля 2018 года в Сочи прошла церемония награждения участников конкурса «Лидеры России». Из 199 тысяч человек, которые подали заявки на участие в конкурсе «Лидеры России» в 2017 году, были определены 103 победителя, показавшие наиболее высокие результаты. 70 конкурсантов получили назначения, в том числе становясь губернаторами и заместителями министров федерального уровня.

24 октября завершается приём заявок на участие во II Всероссийском конкурсе «Лидеры России».