Москва, 24 октября, 2018, 09:16 — ИА Регнум. Курение — это не вредная привычка, а «хроническое рецидивирующее аддиктивное заболевание», поэтому избавиться от него крайне сложно. По данным учёных, отказаться от сигарет самостоятельно способны только 5−7% курильщиков. Хотя желающих бросить курить намного больше — свыше 70%. При этом попытки излечиться от табачной зависимости ежегодно предпринимают почти 40% курящих. И даже если это сделать удаётся, в течение первого года подавляющая часть людей возвращается к сигаретам.

Н. Игнатьев. Табак — яд. Брось курить! (фрагмент). 1957

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Среди одного из самых эффективных методов бросить курить врачи-наркологи называют никотин-заместительную терапию (пластыри, жвачки, спреи, таблетки), совмещенную с психотерапией.

«Очень важно, чтобы терапия проводилась адекватно подобранными дозами препаратов и длилась не менее трех месяцев. Большинство рецидивов случается именно из-за неправильной дозировки и преждевременного отказа от лечения», — приводит РИА Новости мнение заслуженного врача РФ Олега Кутушева.

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При этом некоторые медики отмечают, что 100-процентного выздоровления не регистрируется ни при каком методе лечения. Решить проблему, возможно, поможет своеобразная «вакцина» от никотиновой зависимости, о создании которой недавно сообщили молекулярные биологи и химики из Калифорнии. Они выяснили, что фермент NicA2, разрушающий никотин в клетках бактерии Pseudomonas putida, похожим образом действует и в организме человека. А одна из версий этого вещества NicA2-J1 помогает полностью избавиться от пагубной привычки. Первыми излечившимися стали лабораторные крысы. В ближайшее время ученые планируют провести клинические испытания нового вещества на людях.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники медико-генетического центра Genotek выяснили, что у 82% граждан России отсутствуют гены, которые мешают бросить курить.