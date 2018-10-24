Магас, 24 октября, 2018, 09:15 — ИА Регнум. В Ингушетии возбуждено уголовное дело по факту участия в боевых действиях в Сирии местного жителя. Он выехал на территорию этой страны еще в 18-летнем возрасте и уже два года воюет на стороне боевиков, сообщили ИА REGNUM 24 октября в пресс-службе СКР по региону.

Уголовное дело

Уголовное дело по статье УК РФ «Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической» возбуждено по материалам совместной проверки, проведенной сотрудниками ФСБ и МВД.

Следователи установили, что подозреваемый в 2016 году выехал в Сирию, где добровольно вступил в вооруженную террористическую организацию. До настоящего времени мер 20-летний уроженец Ингушетии не предпринял попыток добровольно прекратить участвовать в ней.

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Напомним, в ноябре 2017 года глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил, что воевать на стороне ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уехали 67 жителей Ингушетии, без учета членов их семей. Из них в живых осталось только около 5%

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