Вашингтон, 24 октября, 2018, 08:29 — ИА Регнум. Американскому актеру Биллу Косби, которого в сентябре 2018 г. приговорили к тюремному заключению, отказали в пересмотре приговора. Такое решение принял суд штата Пенсильвания. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на свои источники.

Tangs-hk.com Фемида

«Суд решил, что слушаний или прений сторон по возникшим вопросам не требуется», — отметил судья.

Напомним, в сентябре суд приговорил комедийного актера к тюремному заключению. Артисту грозит от трех до десяти лет лишения свободы. В апреле 2018 г. Косби был объявлен виновным в сексуальном насилии в отношении Андреа Констанд.

Женщина утверждала, что в 2004 году стала жертвой актера, который дал ей наркотическое вещество и воспользовался ее беспомощным состоянием.

Читайте также: Роман Полански и Билл Косби исключены из Американской киноакадемии