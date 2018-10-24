Нижний Новгород, 24 октября, 2018, 08:29 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде есть подвижки в реализации инвестиционного проекта по строительству комплекса трамплинов, который ранее был заморожен из-за отсутствия финансирования. Объявлен аукцион на «строительство регионального тренировочного центра в Нижнем Новгороде (комплекс трамплинов) — этап Трамплин К-60». Победителя определят 16 ноября 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На лыжах

Заказчиком выступает ГКУ «Нижегородстройзаказчик», начальная цена лота — 193 116 330 рублей. Основной объём работ придётся на 2019 год.

«Подрядчик обеспечивает подписание акта по форме КС-11 не позднее 20.12.2019 года», — отмечается в документации.

По данным из заключения на проект, возводить его будут на площади Сенная, 2 — между парком Победы и Вознесенским Печерским монастырём, набережной Гребного канала.

Проект включает трёхуровневый трамплин общей площадью 3434 кв. м, двухэтажное административно-бытовое здание общей площадью 858 кв. м, два помещения охраны, камеру хранения, судейскую и тренерскую трибуны. Проектную документацию подготовило ОАО «Нижегородский Промстройпроект».

Строительство будет вестись на средства регионального бюджета.

Напомним, в 2012 году в Нижнем Новгороде был снесён комплекс трамплинов, отстроенный в 1950-х годах. Властями были заявлены планы о строительстве нового объекта, но проект из-за отсутствия финансирования был заморожен.

В начале 2018 года в областную инвестиционную программу внесли изменения, включив туда проект нового трамплина К-60. Он прошёл государственную экспертизу в феврале 2018 года. Предварительная стоимость работ оценивалась в 295 млн рублей.

В июне 2018 года администрация города передала области на баланс специализированную детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью, ее имущество, включая один из трамплинов, также перешло региональным властям.