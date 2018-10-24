Москва, 24 октября, 2018, 08:26 — ИА Регнум. На должность главного архитектора Москвы назначен Сергей Кузнецов. Соответствующее распоряжение мэра столицы Сергея Собянина опубликовано на официальном портале мэрии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сергей Собянин

Кузнецов назначен на должность главного архитектора Москвы, первого заместителя председателя комитета по архитектуре и градостроительству Москвы, говорится в документе. Срок действия служебного договора с Кузнецовым составляет пять лет и не превышает срок полномочий мэра города.

Сергей Кузнецов родился в 1977 году в Москве. Главным архитектором столицы он стал в 2012 году, а спустя год был также назначен председателем Архитектурного совета Москвы, в 2014 году — председателем Градостроительного совета Фонда Сколково.

В 2018 году Кузнецов награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» за деятельность в сфере архитектуры и градостроительства.

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