Чикаго, США, 24 октября, 2018, 08:16 — ИА Регнум. «Чикаго Блэкхоукс» одержал победу над «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:1.

Цитата из м\ф «Шайбу! Шайбу!» Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

В составе «Чикаго» дубль оформил нападающий Брэндон Саад. Ещё один точный бросок на счету Патрика Кейна.

Хоккеисты «Анахайма» смогли ответить только одним голом, который записал на свой счёт форвард Рикард Раккель.

На сегодняшний день «Чикаго» занимает седьмое место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 12 очков в девяти матчах. «Анахайм» идёт на 11-м месте, в активе команды 11 очков в 10 играх.

«Чикаго Блэкхоукс» (Чикаго) — «Анахайм Дакс» (Анахайм) — 3:1 (1:0, 0:1, 2:0).

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