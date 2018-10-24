Вашингтон, 24 октября, 2018, 07:55 — ИА Регнум. Администрация Соединенных Штатов, вводя торговые пошлины в отношении других стран, получает хорошие позиции для последующих переговоров. Об этом в интервью газете The Wall Street Journal заявил президент США Дональд Трамп.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

По словам главы Белого дома, указанные пошлины носят незначительный характер, никак не повлиявший на американскую экономику. В то же время Трамп подчеркнул, что эффективно «использует пошлины для дальнейших переговоров». В качестве примера он привел переговоры с ЕС, а также заключение соглашения с Канадой и Мексикой.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2018 года Дональд Трамп ввел пошлины на импорт стали и алюминия в размере 20% и 10% соответственно. Впоследствии американский лидер высоко оценил воздействие ограничений на экономику США.

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