Владивосток, 24 октября, 2018, 07:47 — ИА Регнум. Партия «Коммунисты России» выдвинет Максима Сурайкина кандидатом на выборах губернатора Приморского края, которые состоятся 16 декабря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в политбюро партии.

Kremlin.ru Максим Сурайкин

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«Внимание общественности особенно привлекает ситуация в Приморском крае — важнейшем для России регионе. Здесь власть перед лицом неминуемого поражения добилась признания выборов губернатора недействительными и выдвинула на пост высшего должностного лица опытного управленца Кожемяко, который, учитывая настроения масс, фактически открестился от «Единой России». Политбюро ЦК КПКР отмечает, что в Приморском крае сформировались общественные настроения, весьма благоприятные для организационного и политического роста левых сил. При этом следует отметить, что Приморское отделение КПКР не в полной мере использует сложившуюся в регионе ситуацию. В этих условиях крайне важным является участие в выборах губернатора Приморского края кандидата от коммунистической партии «Коммунисты России», что позволит существенно укрепить позиции партии в регионе, привлечь в региональное отделение КПКР новых членов и сторонников», — говорится в официальном сообщении партии.

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Политбюро коммунистической партии «Коммунисты России» рекомендовало выдвинуть на выборах губернатора Приморского края кандидата Максима Сурайкина.

Отметим, что Сурайкин принимал участие в выборах президента РФ. В марте 2018 года за него проголосовало 0,68% избирателей. Сурайкин занял седьмое место среди восьми кандидатов на пост главы государства. В Приморском крае на выборах президента Сурайкин набрал 0,64% и занял последнее место.

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Как сообщало ИА REGNUM, выборы губернатора Приморского края в единый день голосования 9 сентября не завершились первым туром. Ни один из кандидатов не смог набрать абсолютного большинства голосов — 50% + 1. Во второй тур вышли врио губернатора Приморья, кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко и депутат Законодательного собрания края, кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Второй тур выборов, который был спешно назначен на 16 сентября, завершился скандалом. Из-за многочисленных нарушений председатель ЦИК РФ Элла Памфилова рекомендовала отменить итоги голосования, что и было сделано. Очередные выборы губернатора Приморья назначены на 16 декабря.

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После провальной и скандальной избирательной кампании врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко ушёл в отставку. Сам попросился возглавить Приморье и принять участие в выборах руководивший тогда Сахалинской областью Олег Кожемяко. Президент РФ Владимир Путин поддержал его и назначил врио губернатора края.

Оперативно депутатами Законодательного собрания были приняты изменения в Избирательный кодекс края, которые позволили участвовать в выборах губернатора кандидатам-самовыдвиженцам. В это же время Олег Кожемяко заявил, что пойдёт на выборы в качестве самовыдвиженца, и посоветовал сделать это своим оппонентам.

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КПРФ намерена вновь выдвинуть на выборы губернатора Приморья Андрея Ищенко.