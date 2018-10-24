Москва, 24 октября, 2018, 04:53 — ИА Регнум. В Зеленограде у студента в кармане брюк взорвался iPhone, сообщает РЕН-ТВ.

Смартфон

Сообщается, что молодой человек просто шел на автобусную остановку. Во время прогулки без причины в кармане его брюк взорвался смартфон.

Один из очевидцев произошедшего — водитель проезжающего мимо автомобиля — доставил пострадавшего к дому его бабушки. Бабушка вызвала скорую помощь, которая увезла молодого человека в НИИ имени Склифосовского. У пострадавшего врачи констатировали ожоги в области бедра и промежности.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября на борту пассажирского самолета, летевшего из США в Австралию, у одного из пассажиров взорвался смартфон, вызвавший пожар в салоне воздушного судна.

Сообщается, что у пассажира телефон застрял в сидении, а при попытке его достать смартфон взорвался. Бортпроводникам удалось ликвидировать возгорание при помощи огнетушителя.