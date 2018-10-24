Лондон, 24 октября, 2018, 04:47 — ИА Регнум. Корабль Военно-морских сил Нидерландов будет включен в состав британской авианосной ударной группы (АУГ) во время первого похода авианосца «Королева Елизавета» (Queen Elizabeth) в 2021 году, сообщает пресс-служба британского премьер-министра.

Brian Burnell / George Hutchinson Авианосец Королева Елизавета

Сообщается, что Великобритания и Нидерланды намерены и дальше развивать сотрудничество в военной сфере, как в рамках НАТО, так и между двумя странами. Также, по словам премьер-министра Соединенного Королевства Терезы Мэй, Нидерланды являются одним из важнейших союзников страны в деле борьбы с угрозами в киберпространстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 октября глава управления операций голландской морской пехоты Джефф Мак Мутри заявил, что российские корабли в Арктике «пытаются провоцировать» военных Великобритании и Нидерландов.