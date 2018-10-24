Казань, 24 октября, 2018, 04:11 — ИА Регнум. Арбитражный суд Татарии вернул исковое заявление, в котором требовали обанкротить должника — федеральное казённое учреждение «Исправительная колония №2 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Татарстан». Суд заявил, что «возможность ликвидации учреждения путем признания его несостоятельным (банкротом) законодательством не предусмотрена», а «федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» к порядку ликвидации учреждения не применяется». В принятии иска было отказано, но определение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 14 дней со дня его вынесения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

16.фсин.рф В ИК № 5

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Истцом в деле выступала саратовская компания «Сплав Профиль», которая ранее гражданским иском взыскала с ответчика долг по госконтракту. Сумма превышала 1,8 млн рублей, в нее входит долг в размере 1,8 млн рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами — 43 237 рублей 50 копеек, расходы на оплату государственной пошлины в размере 31 432 рублей.

«Согласно п. 1 ст. 65 Гражданского кодекса Российской Федерации, юридическое лицо, за исключением казенного предприятия, учреждения, политической партии и религиозной организации, по решению суда может быть признано несостоятельным (банкротом). Признание юридического лица банкротом судом влечет его ликвидацию. Из содержания данной нормы следует, что учреждение не может быть признано несостоятельным (банкротом) по решению суда. Таким образом, действующее законодательство ограничивает круг лиц, в отношении которых могут вестись процедуры банкротства», — отмечается в определении суда и уточняется, что «с учетом изложенного, суд приходит к выводу, что возможность ликвидации учреждения путем признания его несостоятельным (банкротом) законодательством не предусмотрена, Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» к порядку ликвидации учреждения не применяется, в связи с чем следует отказать в принятии заявления о признании должника банкротом».

Напомним, на рассмотрении суда находился схожий иск и к исправительной колонии №5 из Зеленодольского района Татарии, где отбывают срок граждане, осужденные за тяжкие преступления в первый раз. Нижегородская компания, которой ИК задолжала более 1,3 млн рублей по договорам поставки по государственному контракту, потребовала признать должника несостоятельным. В середине сентября 2018 года суд вернул исковое заявление, объяснив, что «действующее законодательство ограничивает круг лиц, в отношении которых могут вестись процедуры банкротства», и учреждения в этот круг не входят.

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