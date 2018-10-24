Москва, 24 октября, 2018, 03:40 — ИА Регнум. Причиной годового перерыва в выполнении договора по открытому небу (ДОН) стали грубейшие нарушения со стороны Грузии, говорится в официальном заявлении МИД России.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Грузии

Другими причинами российский МИД назвал безответственность «покровителей» Тбилиси и пассивность других подписантов договора.

«Очевидно, кое-кто рассчитывал окончательно развалить ДОН или, по крайней мере, надолго его «заморозить», исходя из особенностей своей внутриполитической ситуации», — подчеркивают дипломаты.

По словам МИД РФ, с участием России проводятся три четверти наблюдательных полетов, поэтому выход страны из ДОН просто подорвал бы жизнеспособность этого договора. В связи с этим российские дипломаты предостерегают оппонентов от попыток подрыва участия России.

«Уважаемым партнерам не следует рассчитывать на то, что терпение нашей страны будет бесконечным. Призываем их помнить об уроках ДОВСЕ», — добавили в МИД РФ.

Напомним, договор по открытому небу (ДОН) был подписан представителями 23 государств в 1992 году в Хельсинки. Этот документ предполагает, что подписавшиеся страны могут совершать наблюдательные полеты над территорией друг друга для того, чтобы убедиться в отсутствии подготовки к войне. В 2011 году Грузия в одностороннем порядке прекратила работу с Россией в рамках ДОН из-за конфликта вокруг Абхазии и Южной Осетии.