Вашингтон, 24 октября, 2018, 02:41 — ИА Регнум. Киберкомандование США (подразделение Пентагона) начало операцию против неких «отдельных российских оперативников» для якобы противостояния распространению дезинформации, способной оказать влияние на ход промежуточных выборов в конгресс США 6 ноября, сообщает The New York Times со ссылкой на источники в минобороны Соединенных Штатов.

U.S. Air Force Кибервойска США

По словам издания, источники отказались сказать, сколько человек подвергнутся атаке, а также не описали методы, которые будет использовать киберкомандование. При этом подчеркивается, что кибероперация не заденет никого напрямую. Это обусловлено тем, что в адрес отдельных граждан России США могут просто ввести санкции.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября США снова обвинили Россию, а также Иран и Китай, в якобы попытках подорвать институты американской демократии и оказать влияние на выборные процессы. При этом отмечается, что никаких прямых доказательств вмешательства у США нет, однако в качестве вероятной угрозы также рассматриваются и российские англоязычные СМИ — RT и Sputnik.