Москва, 24 октября, 2018, 02:07 — ИА Регнум. Угроза гонки вооружений является элементом сдерживания РФ со стороны США, заявил 23 октября политолог Дмитрий Суслов в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Army.mil Американские солдаты

«Очень важным элементом политики сдерживания России является угроза наращивания гонки вооружений. [В его основе] предположение, что у американских соперников не хватит ресурсов участвовать в гонке вооружений в средней и долгосрочной перспективе, поэтому они неизбежно пойдут на уступки, неизбежно потерпят поражение, и хорошо, если они осознают это рано или поздно», — сказал он.

В качестве доказательства политолог привел заявление президента США Дональда Трампа, показанное в эфире программы: «У нас денег больше, чем у кого-либо. Будем наращивать до тех пор, пока они в себя не придут. Вот тогда мы все будем умными и все остановимся».

Также Суслов рассказал, что разрыв ДРСМД со стороны США вызван, в первую очередь, политикой этой страны в отношении Китая.