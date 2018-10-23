Вашингтон, 24 октября, 2018, 01:33 — ИА Регнум. Решение федерального канцлера Германии Ангелы Меркель по софинансированию американского терминала сжиженного природного газа на германской территории одобрила официальный представитель госдепа Хизер Науэрт в Twitter.

Bundeskanzlerin.de Ангела Меркель

«Решение канцлера Германии Меркель о софинансировании терминала СПГ на $576 млн в Северной Германии — это прекрасный шаг вперед», — заявила Науэрт.

При этом американка отметила, что ее страна желает для Европы энергетической безопасности. По ее словам, положительную роль в этом может сыграть диверсификация энергетики с прицелом на американский газ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Меркель 22 октября предложила Вашингтону софинансирование американского СПГ в Германии. Президент Штатов Дональд Трамп уже похвалил Берлин за то, что он «захотел покупать наш газ».