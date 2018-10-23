Токсово, Ленинградская область, 24 октября, 2018, 00:45 — ИА Регнум. Глава администрации поселка городского типа Токсово Ленинградской области подозревается в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба областного Следственного комитета.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Подайте

По данным следствия, 21 октября 2018 года глава администрации получил часть суммы в размере 300 тысяч рублей, общая же сумма взятки составляла 2 млн рублей. За это он должен был подписать акты выполненных работ и справки о затратах по восстановлении очистных сооружений в поселке Токсово.

При этом, как сообщило издание 47news, подозреваемый получил деньги от местного депутата в автомобиле, однако, когда рядом оказались полицейские, попытался скрыться. В ходе погони подозреваемые начали выбрасывать взятку из окна автомобиля.

Как сообщало ИА REGNUM, скрыться подозреваемым не удалось. Правоохранители на дороге и в салоне автомобиля обнаружили и деньги, и документы, интересующие следствие. У главы администрации Токсово во время задержания внезапно ухудшилось состояние здоровья, и он был госпитализирован.