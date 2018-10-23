Москва, 24 октября, 2018, 00:37 — ИА Регнум. В Москве задержали 29-летнего жителя Тирасполя Виктора Метлинского, который несколько лет находился в розыске в Приднестровье. Как передает ИА REGNUM, в МВД ПМР сообщили, что вина преступника доказана в совершении трех тяжких преступлений в столице Приднестровья: изнасилование несовершеннолетней, разбойное нападение и убийство.

Молоток

Преступления совершались в конце 2013-го — начале 2014 года с периодичностью в несколько месяцев. В каждом случае преступник нападал на жертв с молотком, наносил удар по голове, после чего насиловал и убивал. В одном из случаев пострадавшая оказала активное сопротивление, ей удалось вырваться и скрыться. Также Виктор Метлинский обоснованно подозревается ещё в пяти убийствах женщин, совершённых в Тирасполе в 2011, 2012 и 2013 годах.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска МВД ПМР установили, что подозреваемый скрывается в Москве, и направили российским коллегам ориентировку. 19 октября подозреваемого задержали по подозрению в краже велосипеда. Позже он сознался в причастности к совершенному летом 2017 года убийству молодого человека в районе станции «Москва-Товарная», а затем рассказал и о многочисленных убийствах женщин на территории ПМР.