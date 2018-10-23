Москва, 24 октября, 2018, 00:25 — ИА Регнум. Визит помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в Москву отличается от аналогичных поездок его предшественников своей публичностью, рассказал 23 октября американский журналист Дмитрий Саймс в программе «Большая игра» на Первом канале.

Kremlin.ru Джон Болтон

«Это очень публичный визит», — сказал он.

Саймс напомнил, что о поездках в Москву, например, Генри Киссинджера, который встречался с генеральным секретарем Леонидом Брежневым, всегда было мало информации, а если что-то и становилось известно, то лишь на уровне «приехал — уехал».

«Эта поездка, мы не знаем всех деталей, но во многом — это часть публичной дипломатии. Не только в отношении России, но и американского избирателя накануне промежуточных выборов. И я думаю, что Белый дом хотел показать с одной стороны свою готовность к диалогу с Россией, с другой — крутизну и жесткость позиций, чтобы его не обвинили в сговоре с Москвой», — заявил Дмитрий Саймс.

Напомним, 23 октября, на третий день пребывания в Москве, помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон встретился с президентом РФ Владимиром Путиным.