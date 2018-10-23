Мехико, 23 октября, 2018, 23:02 — ИА Регнум. Правительство мексиканского штата Наярит приказало закрыть все магазины в штате из-за приближающегося урагана «Уилла», 23 октября передает агентство Associated Press.

skeeze Ураган

«Уилла», ураган третьей категории с силой ветра чуть менее 200 километров в час, находится примерно в 200 километрах от мексиканского побережья.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 22 октября губернатор штата Наярит призвал жителей «не играть в мачо», чтобы избежать трагических последствий в связи с наступающим ураганом.

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