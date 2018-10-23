Нижний Новгород, 23 октября, 2018, 22:42 — ИА Регнум. Нижегородская область готова стать одним из флагманов ускорения технологического развития страны. Об этом заявил губернатор региона Глеб Никитин по итогам заседания комиссии правительства РФ по модернизации экономики и инновационному развитию, которое провел премьер-министр России Дмитрий Медведев, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

Government.ru Заседание Правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию России

«Мы уже ведем активную работу по целевым направлениям, которые обозначил сегодня Дмитрий Медведев. В регионе очень сильная научная и образовательная база, разработки которой могут быть более широко востребованы промышленным сектором», — отметил Никитин.

Он добавил, что рассчитывает на организацию на территории области научно-образовательного центра (НОЦ), который позволит более эффективно работать над коммерциализацией проектов и внедрением их в жизнь.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в сентября возможность организации НОЦ на территории Нижегородской области в числе 15, которые будут созданы на территории России, обсудили с участием президента РАН Александра Сергеева.

Основная цель создания таких центров — связь науки, образования и производства.

«Есть очень сильные вузы, академические научные институты и мощные высокотехнологичные предприятия. Сотрудничество по многим направлениям уже ведется, остается оформить все это в единую структуру», — подчеркнул губернатор Нижегородской области.