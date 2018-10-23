Кемеровская область, 23 октября, 2018, 22:36 — ИА Регнум. Шахта «Осинниковская» в Кемеровской области возобновила работу после остановки главного вентилятора, из-за которой была объявлена эвакуация. Об этом сообщили в «Распадской угольной компании», под управлением которой находится предприятие.

Шахта

«Шахта работает в штатном режиме», — приводит ТАСС сообщение компании.

В экстренных службах региона сообщили РИА «Новости», что остановка вентилятора произошла в результате понижения напряжения. Отмечается, что в забое в настоящее время остаются 12 человек, которые поддерживают жизнедеятельность шахты.

Как передавало ИА REGNUM, вечером 23 октября из шахты «Осинниковская» были эвакуированы более ста горняков. Информации о пострадавших в результате ЧП не поступало.