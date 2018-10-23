Калькутта, Индия, 23 октября, 2018, 23:04 — ИА Регнум. Двое человек погибли и не менее 17 пострадали в результате давки на станции в индийском городе Калькутта, 23 октября передает агентство Associated Press.

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По информации официальных лиц, несколько раненых находятся в тяжелом состоянии в больнице штата Западная Бенгалия.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября в городе Армитсар в индийском штате Пенджаб около 60 человек погибли из-за наезда поезда на толпу.

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