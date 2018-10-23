Мадрид, 23 октября, 2018, 22:00 — ИА Регнум. «Ядерный Трамп» — так называлась заметка от имени редакции в El Pais. Издание выразило беспокойство тем, что президент США в своей международной политике может зайти гораздо дальше, чем предполагали авторы самых пессимистичных прогнозов. «Ни разу за последние 30 лет ни один из президентов США, какими бы крупными ни были его разногласия сначала с Советским Союзом, а потом с Россией, не использовал в своей внешнеполитической стратегии ядерный спор, по меньшей мере с угрожающей интонацией», — подчеркнуло испанское СМИ, вспомнив предыдущих глав Белого дома и их конфликты с РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерный гриб

Договор о ядерных вооружениях, который Вашингтон и Москва подписали в 1987 году, El Pais считает «историческим и судьбоносным», а слова Трампа о выходе из него — решением, которое может иметь опасные и непредсказуемые последствия. Одно из наиболее явных — усиление ядерной конфронтации между США и Россией, раньше казавшейся «если не ликвидированной, то хотя бы притупившейся на долгое время». Главным принципом нынешнего главы Штатов издание назвало систематическое подрывание основ международных связей, установленных после завершения Второй мировой войны.

«Трамп открыл ящик Пандоры, который после десятилетий реального страха перед ядерным противостоянием… стоило больших усилий закрыть или по меньшей мере держать под контролем. Америка не может быть более великой в менее безопасном мире», — такова позиция El Pais насчет выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Другое испанское издание, ABC, расставило акценты иначе. Оно указало на то, что выход Америки из соглашения с Россией насчет ядерного вооружения связан с желанием Штатов перевооружиться перед лицом китайской угрозы.

«Прекращение договора следует рассматривать в свете нынешнего напряжения между США и Китаем — страной, не являющейся участником соглашения и вооруженной ядерными ракетами средней дальности в Тихоокеанском регионе, чтобы сдерживать Штаты и их союзников», — считает ABC.

По мнению испанского СМИ, Америка сейчас готовит ряд мер, которые помогут ей встречно сдерживать Китай, и выход из договора с Россией — ключевой элемент в этой стратегии. «В настоящий момент Пентагон работает над размещением не ядерных ракет модели «Томагавк» на военных базах Японии и Гуама», — обращает внимание читателей ABC. Тем не менее издание не обошло стороной претензии Трампа к России, которая якобы сама не соблюдала договор о ракетах средней и меньшей дальности, и рассказало историю конфликта Москвы и Вашингтона по этому поводу, начавшегося еще в 2014 году с претензий Барака Обамы.

Наиболее пристально за выходом США из соглашения насчет ядерного оружия и реакцией российской стороны следила каталонская La Vanguardia. Издание посвятило отдельный материал ракете «Новатор 9M729», которая послужила Америке предлогом для отказа от соблюдения договора, и показало обе позиции на этот счет — и американскую, и российскую. Так, помимо слов главы Пентагона, были приведены высказывания двух военных экспертов из РФ.

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Кроме того, каталонское СМИ заинтересовала реакция Кремля на решение США. Заголовком для соответствующей статьи стали слова заместителя главы российского МИДа Сергея Рябкова о том, что поступок Трампа — «очень опасный шаг». Подробно рассказав об истории заключения договора, подписанного Горбачевым и Рейганом, издание процитировало несколько высказываний Рябкова, взятых из сообщений российских информационных агентств. В первую очередь — об ответных мерах, в том числе и «военно-технического характера», хотя России и не хотелось бы заходить так далеко.