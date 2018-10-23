Токсово, Ленинградская область, 23 октября, 2018, 21:43 — ИА Регнум. В Ленинградской области главу администрации поселка городского типа Токсово подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сегодня, 23 октября, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Откат

По версии следствия, 21 октября подозреваемый получил часть взятки в размере 300 тыс. рублей. При этом общая сумма взятки составляла 2 млн рублей.

Данная взятка предлагалась чиновнику за подписание актов выполненных работ и справок об их стоимости, а также документов о затратах по восстановлению канализационно-очистных сооружений в поселке Токсово.

Чиновник получил взятку от местного депутата в автомобиле. После передачи денег рядом появились полицейские, но подозреваемые попробовали скрыться. Во время погони они попытались избавиться от имевшихся у них денег, выбрасывая их в окна автомобиля. Однако скрыться подозреваемым не удалось.

В машине и на дороге, по которой она следовала, сотрудники правоохранительных органов обнаружили денежные средства и документы, интересующие следствие. У главного подозреваемого при задержании внезапно ухудшилось самочувствие, и он был госпитализирован с места происшествия.