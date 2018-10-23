Киев, 23 октября, 2018, 21:46 — ИА Регнум. Рассмотрение продления ареста депутата Верховной рады Надежды Савченко \перенесли, написала 23 октября депутат на своей странице в соцсети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Надежда Савченко

По ее словам, Шевченковский районный суд перенес дату рассмотрения дела на 25 октября. При этом прокуроры требуют для Савченко еще два месяца ареста. Апелляцию на предварительное решение о продлении ареста на два месяца рассмотрят 24 октября.

Заместитель председателя партии «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко» Татьяна Проторченко отметила, что заседание перенесли по просьбе защиты подсудимой в связи с рассмотрением апелляции 24 октября.

Напомним, Савченко арестовали в марте 2018 года по подозрению в «подготовке теракта» и осуществлении действий, направленных на «свержение конституционного строя Украины».