Осинники, Кемеровская область, 23 октября, 2018, 21:08 — ИА Регнум. На шахте «Осинниковская» в Кемеровской области проводится эвакуация из-за остановки вентилятора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Александр Дейнека. Перед спуском в шахту (фрагмент). 1925.

Как отмечается, на шахте произошла остановка главного вентилятора. В этот момент под землёй находились более 100 человек. В настоящее время все шахтёры выводятся на поверхность.

По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет. На месте работают сотрудники оперативных служб.

Официальных сообщений о произошедшем на текущий момент не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале этого года на шахте «Осинниковская» произошло обрушение породы, в результате чего погиб один горняк и ещё один получил травмы.