Сарапул, Удмуртия, 23 октября, 2018, 20:59 — ИА Регнум. Сарапульский электрогенераторный завод (АО «СЭГЗ») совместно с ИжГТУ (Ижевский государственный технический университет) имени М.Т.Калашникова разработали электромобиль для нужд городского хозяйства. Технику представили находящемуся с рабочим визитом в Удмуртии замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, главному государственному жилищному инспектору Андрею Чибису, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.

Пресс-служба правительства Удмуртии Электромобиль для городского хозяйства

Представленный опытный образец может целую смену работать без подзарядки. По мнению замминистра, это очень перспективная разработка, которая будет интересна широкому кругу потребителей.

«Сегодня даже в крупных городах мы видим большие тракторы либо импортные машины. Хотелось бы, чтобы в наших городах были хорошие экологически чистые, эффективные электромобили российского производства. Очень надеюсь, что этот проект тоже «взлетит», — прокомментировал Чибис.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, также министр побывал на СЭГЗ, который впервые в России локализовал производство лифтовых лебедок. Первый этап проекта предполагает выпуск 6,5 тыс. единиц продукции в год. Стоимость проекта — 500 млн рублей, из которых 249 млн — льготный заем Фонда развития промышленности. На заемные средства предприятие закупило высокотехнологичное оборудование, которое позволило расширить производство.

«Программа капитального ремонта, которая тяжело запускалась, дает эффект не только в виде отремонтированных домов и работающих лифтов, она дает стимул для развития нашей промышленности. Здорово, что в Удмуртии, в Сарапуле, появилось производство, которое локализует производство лебедочного оборудования и уже сейчас поставляет его нашим американским партнерам, фирме «Отис», что говорит о высоком качестве продукции», — отметил Чибис.

Планируется, что в дальнейшем Удмуртия может запустить комплексное производство лифтов.