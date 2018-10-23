Киев, 23 октября, 2018, 20:40 — ИА Регнум. Военно-морские силы Украины проводят подготовку экипажей для полученных от США двух патрульных катеров типа Island, сообщает 23 октября пресс-служба украинского военного ведомства.

USCGC Drummond

По информации пресс-службы минобороны Украины, такой высокой чести были удостоены физически развитые моряки с практическим опытом, мотивированные, высокоморальные профессионалы со знанием английского языка.

«В военно-морских силах ВС Украины продолжается подготовка экипажей патрульных катеров типа Island. Необходимые знания военные моряки получают на базе дивизиона надводных кораблей и учебного центра украинских ВМС», — указано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в последних числах сентября текущего года береговая охрана США передала Украине списанные патрульные катера Cutters Drummond и Cushing типа Island.

Это событие стало настолько значимым для Украины, что в церемонии передачи катеров принимал участие украинский президент Петр Порошенко.