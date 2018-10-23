Киев, 23 октября, 2018, 20:29 — ИА Регнум. Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов прогнозирует, что в 2019 году украинское правительство продолжит повышать цены на газ. Это будет происходить до тех пор, пока украинцы не выйдут на протест. Об этом Суслов заявил 23 октября в эфире одного из украинских телеканалов.

Иван Шилов ИА REGNUM Тарифы на газ

«Дальше будут повышать. Наше правительство обещало довести цены на газ для населения до уровня цен на газ для промышленности (около 500 долл. за 1 тыс. куб. м). В этом затея повышения цен. Но с каждым таким шагом рента, которую присваивают наши энергетические олигархи, будет постоянно расти», — сказал Суслов.

Он сообщил, что в 2019 году украинские чиновники сократят субсидии для населения на 569 млн долл.

«В этом году в бюджете на субсидии заложен 71 млрд (2,528 млрд долл.). В следующем году планируется 55 млрд (1,958 млрд долл.) т. е. на 16 млрд меньше. При этом тарифы на газ увеличиваются, это значит, что и получателей субсидий должно стать больше, а денег выделяется меньше. При этом нам говорят, что никто не пострадает, все всё получат и т. д. Если на 16 млрд выделяют меньше, значит и субсидий предоставят на 16 млрд меньше. Кроме того, правительство пересмотрело условия предоставления субсидий, сокращая количество людей, которые имеют право на субсидии», — рассказал Суслов.

Эксперт считает, что власти будут и дальше поднимать тарифы, пока население не выйдет на протест.

«Владельцы энергетических компаний становятся богаче, как и многие другие люди, имеющие бизнес в этой сфере, в том числе и госчиновники. Идет усиление социальной дифференциации. Уровень бедности будет нарастать. Это нормально в стране, где население активно не протестует. Наше законодательство дает людям право мирным способом выражать протест. Можно проводить мирные собрания, демонстрации и даже забастовки. Это разрешено украинским законодательством. Будут ли они, я не уверен. Какие-то, наверно, будут, масштабных не будет. Все зависит от организаторов подобных мероприятий», — подытожил Суслов.

Напомним, 19 октября премьер-министр Гройсман заявил, что с 1 ноября цена на газ для населения Украины повысится на 23,5% (до 8550 грн, или 303 долл. за 1000 кубических метров). По его словам, повышение цен на газ спасет страну от дефолта.

«Если мы не сможем продолжить сотрудничество с нашими международными партнерами, мы окажемся в состоянии, когда мы не можем обслуживать те долги, которые взяли до нас. И, к моему большому сожалению, это может привести к тому, что Украина будет введена в дефолт», — считает Гройсман.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября украинский депутат, сопредседатель фракции «Оппозиционный блок» Юрий Бойко заявил, что правительство Украины подняло цену на природный газ для промышленности до 500 долларов за 1 тыс. куб. м. Такая цена угрожает национальной безопасности.