Москва, 23 октября, 2018, 20:38 — ИА Регнум. Попытка Украины продать российское рыболовецкое судно «Норд» — «варварский беспредел», заявил 23 октября депутат Госдумы Сергей Шаргунов (КПРФ) в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пираты

Руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев назвал ситуацию попыткой придать пиратству правовую форму.

«Совершенно очевидно, что сомалийские пираты просто нервно курят в сторонке. Откровенный варварский беспредел. И даже романтическое слово «корсары» в данном случае будет не по адресу», — сказал Шаргунов.

Политолог Владимир Корнилов напомнил о бессмысленности покупки, поскольку судно не сможет уйти далеко от берега — попадет в руки российских пограничников.

«Его собираются продать на металлолом. Больше у него функций там в Бердянске быть не может», — предположил он.

Напомним, власти Украины ведут приготовления к продаже сейнера «Норд», захваченного и арестованного. Аукцион назначен на 7 ноября, начальная цена составит 58 тысяч долларов.