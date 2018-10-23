Киев, 23 октября, 2018, 20:21 — ИА Регнум. Правительство Украины подняло цены на газ для населения, несмотря на отсутствие гарантий получения нового кредита от Международного валютного фонда. Об этом 23 октября написал на своей странице в Фейсбук депутат от фракции «Радикальная партия» Игорь Мосийчук.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кредит

«После повышения цены на газ для населения у людей просто не хватит денег заплатить за него. В результате это приведет к росту долгов пропорционально повышению цены на газ. Уже сейчас в соцсетях распространяют призывы не платить по новым тарифам. На это драконовское решение украинская власть пошла, выполняя требования Международного валютного фонда, ради получения очередного кредита. Однако нет никакой гарантии, что нам дадут ожидаемый транш. Окончательное решение МВФ примет только после принятия госбюджета», — отметил Мосийчук.

Депутат отметил, что Запад на самом деле не помогает, а «барыжничает» и «зарабатывает на Украине деньги».

«Вопрос в том, стоит ли нам в погоне за получением транша идти на такие жертвы? В мировой истории нет ни одного случая успешного сотрудничества страны с Международным валютным фондом, кроме примера послевоенной Германии. Мы пятый год подряд слушаем о якобы поддержке воюющей страны со стороны наших так называемых иностранных партнеров, которые на самом деле барыжничают, зарабатывают на Украине деньги. Если бы они были действительно на нашей стороне, то приостановили бы взимание долгов, не продавали бы нам газ по завышенной цене и помогли бы подготовить новый план Маршалла», — добавил Мосийчук.

По его словам, выполнение требований МВФ приведет к развалу Украины и превращению её в сырьевой придаток Европы.

«Существующая ситуация выгодна странам Европы, которые имеют прямое отношение к формированию политики МВФ. Можно все время выполнять бесконечные требования валютного фонда, но сейчас мы стоим перед выбором между космической ценой на газ или дефолтом, а через год вместо цены на газ встанет вопрос продажи украинской земли. Если и дальше будем следовать требованиям, то очень скоро Украины не станет. Будет территория, на которой добывается и вывозится в Европу сырье. Пора понять, что сотрудничество с МВФ нам не поможет, Украине нужно самой становиться сильной и независимой от так называемых иностранных партнеров», — подытожил Мосийчук.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября премьер-министр Гройсман заявил, что с 1 ноября цена на газ для населения Украины повысится на 23,5% (до 8550 грн, или 303 долл. за 1000 кубических метров). По его словам, повышение цен на газ спасет страну от дефолта.

«Если мы не сможем продолжить сотрудничество с нашими международными партнерами, мы окажемся в состоянии, когда мы не можем обслуживать те долги, которые взяли до нас. И, к моему большому сожалению, это может привести к тому, что Украина будет введена в дефолт», — считает Гройсман.

Напомним, ранее в Международном валютном фонде настаивали, чтобы украинские власти откорректировали цены на природный газ на внутреннем рынке до уровня цен на импорт. 19 октября в МВФ сообщили, что Украина и Фонд договорились о новой 14-месячной программе сотрудничества stand-by, предусматривающей предоставление $3,9 млрд. Новую программу должен утвердить Исполнительный совет МВФ. Рассмотрение этого вопроса ожидается «в следующем году после парламентского одобрения государственного бюджета на 2019 год».