Москва, 23 октября, 2018, 19:59 — ИА Регнум. Власти Псковской области просят правительство РФ рассмотреть возможность взимания платы за посещение одного из островов Талабского архипелага — острова имени Белова. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, с такой просьбой сегодня, 23 октября, обратился губернатор Псковской области Михаил Ведерников к заместителю председателя правительства РФ Алексею Гордееву.

Michael Karavanov Остров имени Белова

От правительства власти региона ждут утверждения порядка определения платы за посещение особо охраняемых природных территорий, к каким относится и остров имени Белова.

По словам Михаила Ведерникова, взимаемые средства с туристов будут дополнительно направляться на развитие Талабских островов.

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Напомним, Талабские (или Залитские) острова — три острова в Псковском озере. Остров имени Белова (также остров Белов, также остров Верхний) — наибольший по площади. В состав архипелага входят также остров Талабск (или остров имени Залита) и остров Талабенец. До 1990-х годов Талабские острова были центром рыболовства благодаря колхозу имени Залита. С недавних пор власти Псковской области озабочены повышением туристической привлекательности островов.