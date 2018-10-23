Москва, 23 октября, 2018, 19:58 — ИА Регнум. Все изменения в области пенсионного законодательства позволят увеличить выплаты пенсионерам и заложены в проект госсметы на 2019−2021 годы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 октября, об этом заявил первый вице-премьер РФ и глава Минфина Антон Силуанов в ходе обсуждения проекта федерального бюджета на 2019−2021 годы на собрании фракции «Единая Россия» в Госдуме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

«Мы очень благодарим вас за то, что вы поддержали наше предложение по увеличению пенсионного обеспечения, потому что все те инициативы, которые мы с вами рассмотрели, они все в конечном счете направлены на увеличение пенсии», — отметил Силуанов.

По его словам, эти изменения уже заложены в проект бюджета, который Госдума рассмотрит в первом чтении на пленарном заседании 24 октября.

«Очень важно, что когда мы говорим, что у нас пенсии будут увеличиваться темпами, значительно выше инфляции, — это все у нас заложено в бюджете. Я хочу сказать, что у нас даже увеличился трансферт из федерального бюджета Пенсионному фонду с тем, чтобы обеспечить задачи, которые мы с вами определяли при изменении пенсионного законодательства», — заявил Силуанов.