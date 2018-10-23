Петрозаводск, 23 октября, 2018, 19:54 — ИА Регнум. 22 октября прошло совещание правительства Карелии под председательством главы Карелии Артура Парфенчикова. Чтобы увеличить темпы газификации северных районов Приладожья, правительство Карелии внесло изменения в федеральную целевую программу развития Карелии до 2020 г. В 2018—2020 гг. в рамках программы на эти цели будет выделено более 1 млрд руб, что позволит построить распределительные газопроводы в гг. Олонец и Питкяранте, в населенных пунктах Мегреге, Тукса, Ковера, Коткозеро, Видлица, Куйтежа, Ильинское, Михайловское, Койринойя, Ууксу, Салми и Ряймеля.

Gazprom.ru Трубы нового поколения

Инвестиции со стороны «Газпром Межрегионгаза» в 2018 году составят 1,45 млрд рублей, выделяемых на основании договора о сотрудничестве между Карелией и Газпромом и совместной программы развития газоснабжения и газификации Карелии на период до 2021 года. Общее финансирование этой программы составит 31,7 млрд рублей, доля Газпрома — 18 млрд рублей. Всего программой предусматривается строительство 5 газопроводов-отводов от магистральных газопроводов и 22 межпоселковых газопроводов, порядка 1010,2 км распределительных газопроводов (уличная сеть) по 98 населенным пунктам.

Карелия не была газифицирована в советское время, после 1911 года неоднократно составлялись программы, направленные на решение этой проблемы, но реальные работы начались только в 2016 году, после того, как Карелия и Газпром смогли придти к соглашению о совместном финансировании и утвердили поэтапный план работ. Несмотря на все, что уже удалось сделать, газификация Карелии на начало 2018 года оставалось на уровне 6,8% при среднем по России 68,1%. Полная реализация программы позволит решить эту многолетнюю проблему.