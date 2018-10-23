Ижевск, 23 октября, 2018, 19:48 — ИА Регнум. Удмуртия по итогам восьми месяцев текущего года увеличила производство молока на 2.3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В республике произвели 451,6 тыс. тонн молока. Об этом заявила глава минсельхоза региона Ольга Абрамова, сообщили ИА REGNUM в Госсовете Удмуртии.

Валовое производство в активном секторе экономики за девять месяцев составило 537,91 тыс. тонн. Прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 2,8%. Республика занимает третье место среди всех регионов РФ по производству молока в сельхозпредприятиях.

«Если сравнивать наши темпы роста с другими регионами ТОП-10, конечно, есть куда расти и мы сейчас начинаем добавлять больше, если сравнивать прирост ежедневно», — отметила министр. Максимальный прирост производства наблюдается в Шарканском районе — 13,2%.

«На сегодняшний день суточный прирост к уровню прошлого года у нас составляет 94 тонны в день», — уточнила Абрамова. За девять месяцев в хозяйствах республики от каждой коровы надоено в среднем 4621 кг молока, что выше уровня прошлого года на 98 кг или на 2,1%. Ожидается, что продуктивность по итогам года будет на уровне 5900 кг.

Первый зампред правительства Удмуртии Александр Свинин заверил, что финансирование АПК в 2019 году будет не ниже уровня текущего года. Свинин обратился к депутатам Госсовета с просьбой представить предложения инвестпроектов в АПК, но с расчетом на дальнейший возврат вложенных средств в виде налогов.

«Мы готовы сегодня рассматривать вопрос и большего финансирования отрасли сельского хозяйства, даже с тем тяжелым достаточно бюджетом, который у нас есть, но мы бы хотели посмотреть такой показатель как возвратность таких средств из бюджета Удмуртской Республики. Дайте нам такие предложения, покажите, куда нужно нам сегодня дополнительные средства направить, но чтобы мы понимали, что они в течение трех лет вернутся в бюджет Удмуртской Республики в виде налогов», — сказал Свинин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, молочная отрасль республики в 2018 году испытывает проблемы со сбытом продукции. В феврале власти Удмуртии приняли решение о выделении дополнительных средств поддержки молокопроизводителям в размере около 200 млн рублей. Глава региона Александр Бречалов обращался к руководителям перерабатывающих компаний с предложением о совместной с правительством республики проработке вопроса о стабилизации закупочных цен на сырое молоко. Также он рекомендовал молокопроизводителям еще раз проанализировать весь производственный процесс и найти возможности для снижения издержек, повышения эффективности производства.

В конце мая стало известно, что в республике разработали концепцию развития молочной отрасли до 2025 года, которая предполагает увеличение производства молока до 1 млн тонн в год.

В августе регион подготовил проект соглашения о сотрудничестве с Национальным союзом производителей молока (СОЮЗМОЛОКО), в рамках которого намечены мероприятия по долгосрочному развитию молочной отрасли республики.

В начале года закупочная цена молока составляла 22 рубля за кг. К июню цены потеряли 21%, снизившись до 18,2 рубля за кг, отмечала министр сельского хозяйства Удмуртии.

В связи со снижением закупочных цен на сырое молоко удмуртские аграрии недополучили около 1 млрд рублей прибыли, также нереализованными остались некоторые инвестиционные проекты в АПК.