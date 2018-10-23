Магнитогорск, Челябинская область, 23 октября, 2018, 19:36 — ИА Регнум. В Челябинской области суд подтвердил сговор перевозчиков Магнитогорска, которые в марте 2017 года резко подняли цены на проезд. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном управлении ФАС.

Общественный транспорт

Решение повысить цену на проезд с 20 до 25 рублей перевозчики приняли в феврале 2017-го. Резкий рост стоимости произошёл на 11 маршрутах общественного транспорта, которые обслуживали четыре бизнесмена. О подорожании проезда в ФАС заявили мэрия Магнитогорска и трое граждан. Ведомство начало проверку и установило факт нарушения.

О том, что действия перевозчиков были согласованы, говорит, по мнению представителей ФАС, тот факт, что о грядущем подорожании они заявили в мэрию в один день — 27 февраля. Затем вплоть до 6 марта на маршрутах поднялись цены.

Один из четверых перевозчиков уже оштрафован за нарушение антимонопольного законодательства. Сумма штрафа составила 20 тыс. рублей.